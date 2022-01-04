Avcılar'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Avcılar'da otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı.
AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Furkan A. idaresindeki 34 DSA 090 plakalı otomobil, Edirne- Ankara istikametinde seyir halindeyken Avcılar Parseller mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından otomobil içinden çıkarılan sürücü Furkan A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
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