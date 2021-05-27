Son Dakika | Avcılar'da trafik kazası sonrası geldiği merkezde sağlık çalışanını böyle bıçakladı

Son dakika gündem haberi... AVCILAR'da ambulansla otomobil kaza yaptı.

AVCILAR'da ambulansla otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası babasıyla ambulans şoförlerinin bekleme merkezine giden araç sürücüsü Tolga K., sağlık çalışanı Rıza Göktaş'ı bacağından bıçakladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, Rıza Göktaş, "Bu pandemi sürecinde belli bir çalışma saatimiz yok. Ailemizi görmediğimiz zamanlar oldu. Sürekli tehditler alıyoruz ama böyle bir şey başımıza gelmemeli." dedi.

Olay, Avcılar Merkez Mahallesi'nde çarşamba saat 17.45 sıralarında Avcılar'da yaşandı. Hasta taşıyan özel bir ambulansla Tolga K.'nın kullandığı otomobil Reşit Paşa Caddesi ile Ahmet Kaya caddesi kesişiminde çarpıştı. Acil hastası olduğunu belirten sağlık çalışanları, Tolga K.'ya hasarının karşılanması için merkezlerine gelmesini söyleyerek, yollarına devam etti. İlerleyen saatlerde ambulans şoförlerinin bekleme merkezine giden araç sürücüsü Tolga K. ve babası Hakim K. sağlık çalışanı Rıza Göktaş'la tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bıçak çıkaran Tolga K., Göktaş'ı bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan sağlık çalışanı arkadaşları tarafından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Tolga K. ve babası polis ekipleri tarafından Avcılar'daki adreslerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Tolga K.'nın 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bacağından yaralanan Rıza Göktaş, şüpheli Tolga K.'nın çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığını söyledi. Öte yandan Tolga K.'nın sağlık çalışanı Rıza Göktaş'ı bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'MERKEZE GELDİĞİNDE BİZE HAKARETLER SAVURUYOR'Yaşananları anlatan Rıza Göktaş, "Bizim ambulans ekiplerinden bir tanesi kazaya karışıyor. Ambulansın içerisinde hasta olduğu için de kazaya karışan baba ve oğluna kartlarını veriyorlar. Merkeze geçmelerini söylüyorlar. Baba ve oğul merkeze geldiğinde bize hakaretler savuruyor. Ben de bu durum üzerine sakin olması gerektiğini, olayı büyütmemesi gerektiğini ekiplerin de yolda olduğunu söyledim. Bu sırada babası, 'sakinleştirebiliyorsan gel sakinleştir' diyerek oğlunu azmettirmeye çalışıyor. Bu sırada baba beni zorla kolumdan tutup döndürüyor. Çocukta bıçağı benim arka bacağıma vuruyor. Ardından kaçıp gidiyorlar." dedi.

'BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMIZA GELMEMELİ'Rıza Göktaş, "Avcılar polisi hemen yakalıyor. Mahkemeye çıkıyor. Adliyede aynı gün içinde serbest bırakıldığı haberini aldık. Olaya karışan kişilerin çok sayıda suça karıştığını öğrendik. Umarım en yakın sürede gereğinin yapılacağını düşünüyorum. 2 santimlik bir yara açıldı. Dikiş attılar bir 10 gün dikişte kalacağını söylediler. Bu pandemi sürecinde belli bir çalışma saatimiz yok. Ailemizi görmediğimiz zamanlar oldu. Vatandaşlardan sürekli tehditler alıyoruz ama böyle bir şey başımıza gelmemeli." diye konuştu.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı