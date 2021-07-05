Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
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Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da hızla kavşağa giren iki otomobilden biri aydınlatma diğerine, diğeri metrbüs üst geçidinin ayağına çarptı.

AVCILAR'da hızla kavşağa giren iki otomobilden biri aydınlatma diğerine, diğeri metrbüs üst geçidinin ayağına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ambarlı-Esenyurt Kavşağı'na girişte meydana geldi. Kavşağa hızla girmeye çalıştığı ileri sürülen 34 BCG 485 ve 34 S 7406 plakalı iki otomobilin sürücüleri direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobilerden biri kavşağın girişindeki aydınlatma direğine, diğer araç da metrobüs üstgeçidinin çelik ayağına çarptı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, bir yandan otomobillerdeki yaralıların yardımına koştu diğer yandan da 112 Acil Servis'e haber verdi. 1'i kadın 2 sürücü otomobillerden yaralı halde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda, trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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