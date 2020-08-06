Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
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Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

Avcılar'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
06.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:09

Avcılar'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Petrol Ofisi Caddesi'nde M.Y.'nin kullandığı 34 JT 4942 plakalı otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 41 ADZ 057 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, kaza sonrası kamyonetin devrilme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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