Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
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Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
18.06.2020 02:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 02:34

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Anadolu yakası istikametinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FA 0577 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen A.C.İ'nin kullandığı 34 JG 7903 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

Bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü.

06 FA 0577 plakalı otomobilin sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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