Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı
Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Petrol Ofisi Caddesi Ambarlı Dolum Tesisleri istikametinde ilerleyen Umut K'nin kullandığı motosiklet, U dönüşü yapmak isteyen Ömer Faruk Ö. idaresindeki kamyonete çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Umut K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.