Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bağlariçi Caddesi'nde Oğuz B. yönetimindeki 34 AGM 707 plakalı otomobil, park halindeki 34 TB 2432 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Olayı gören çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra çekici ile götürüldü.

Kaynak: AA