Avcılar'da Trafik Kazası: 1'i Ağır, 6 Yaralı

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Edirne istikametinde seyreden 22 RG 869 plakalı otomobilin sürücüsü Recai Badem, Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında bulunan Ambarlar sapağının girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki bir direğe çarptı. Sürücü Recai Badem ile birlikte otomobilde bulunan toplam 6 kişi şiddetli çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kazayı fark edenlerin ihbarları üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 5'i vatandaşların yardımı otomobilden çıkarılırken, otomobilin içinde sıkışan son yaralı ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı. Otomobilin içerisinde sıkışan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ambarlar sapağı bir süre trafiğe kapalı kaldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA