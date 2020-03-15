AVCILAR'DA TOPLUMSAL DUYARLILIK İÇİN 'ANTİVİRÜS HEYKELLER' DURUŞU
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Koronavirüs, Avcılar, Güncel

AVCILAR'DA TOPLUMSAL DUYARLILIK İÇİN 'ANTİVİRÜS HEYKELLER' DURUŞU

DÜNYAYI saran Koronavirüs'e karşı basit ancak, etkili önlemler alınabileceğine dikkat çekmek isteyen iki sanatçının ellerinde kolonya ve ıslak mendille Avcılar'da sokakta sergilediği 'Antivirüs Heykelleri' performansı ilgi çekti.

15.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:22
AVCILAR'DA TOPLUMSAL DUYARLILIK İÇİN 'ANTİVİRÜS HEYKELLER' DURUŞU

DÜNYAYI saran Koronavirüs'e karşı basit ancak, etkili önlemler alınabileceğine dikkat çekmek isteyen iki sanatçının ellerinde kolonya ve ıslak mendille Avcılar'da sokakta sergilediği 'Antivirüs Heykelleri' performansı ilgi çekti.

Çığlık Sanat Merkezi'nden Cemal Uçarman, toplumun duyarlı olduğu günlerde bu duyarlılığı arttırmak için çeşitli performans gösterileri yaptıklarını belirtirken, son günlerde korkuya neden olan koronavirüs için de harekete geçtiklerini söyledi. Uçarman, "Bütün dünyada kaosa neden olan koronavirüs ülkemize de geldi. Biz de toplumsal duyarlılığı arttırmak, bu panik havasından kurtulmak için biraz mizah katarak bunu heykel ile anlatmak istiyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarken, aynı zamanda koronavirüse dikkat çekeceğiz. Ayrıca bu kadar panik yaşanmaması gerektiğine dair insanlarda iki tebessüm yaratırken, yoldan geçenlere kolonya ve mendil tutacağız" dedi.

Cemal Uçarman,  alınacak küçük önlemlerle hayatın akışına devam edilebileceğini anlatırken  paniği virüsten daha tehlikeli bulduğunu ifade etti. Uçarman, Emrah Demir ile birlikte sokaktaki "Antivirüs Heykellerö performansları ile ilgili şöyle devam etti: "Bir sürü paronoyak insan çıkmaya başladı. Bunlara gerek yok. Hayatın akışına uygun bir şey bu. Başka şeyler; savaşlar da olacak. Bütün mesele yaşama  azmimizi ve hayatın doğal akışını bozmamak gerekiyor, Sokak performansı ile 'bakın hayat devam ediyor' diyoruz. Allah korusun dünyamıza göktaşı da düşebilir. Bu yüzden yaşamı kaçırmamak gerekiyor. İnsanlar çok panik yapıyor.  Basit şeyler yapılarak önüne geçirilirken korkunç şeyler yapılıyor. Buna dikkat çekmek isterken 'Tamam bu büyük bir sorun. Bunun çözülmesi gerekiyor. Bilim insanlarının işi Ama bizim de hayatı böyle durdurmamamız gerekiyor. 'O kadar panik yapmayın sadece tedbir alın' demeyi anlatmaya çalışacağız. Bazı insanlar korkuyu inanılmaz derecede fırsata çevirip rant elde etmeye çalışıyorlar. Bu virüsten daha tehlikeli. Vicdanımız yok olmuş. Bunlar geçici, hep olacak şeyler. Bencillik virüs gibi yayılıyor. Bu virüsten daha tehlikeli, İnsanlığı yok edecek virüsten daha tehlikeli bencillik. Duyguları, insanlığı vicdanı yağmalıyoruz."

GÖRENLER ŞAŞIRDIYüzlerini ve görünür taraflarını yaldızlı boya ile boyayan iki sanatçı araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde aralıklarla 3 saat heykel gibi hareketsiz durdu. Görenlerin durup bir süre şaşkınlıkla baktığı sanatçıların önündeki 'Antivirüs Heykeller' ve 'Tıp Bayramı Kutlu Olsun' yazısını okuyanlar bunların 'heykel mi' yoksa 'canlı mı' olduğunu anlamaya çalıştı. Bunlardan bazıları cep telefonları ile fotoğraf çekerken, sanatçılara dokunanlar da oldu. 

Görüntü Dökümü: ------------------İki sanatçı kuliste heykel performansı için hazırlanırken-Cemal Uçarman ile heykel performansı ile ilgili röportaj-Diğer sanatçı 'Antivirüs Heykeller' yazısını hazırlarken ve röportaj-İki sanatçı sokakta performans kıyafeti ile yürürken-İki sanatçı deprem anıtı önünde-Yoldan geçenlerin şaşkın bakışları-Fotoğraf çekenler, kolonya alanlar-Sokaktan geçenlerle koronavirüs ve Antivirüs Heykel duruşları ile ilgili röportajlar-Genel ve detay görüntüler

 


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Kaynak: DHA

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