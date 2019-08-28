Avcılar'da top mermileri bulundu

28.08.2019 12:49

AVCILAR'daki bir şirketin bahçesinde eski malzemeler kaldırılırken 3 eski top mermisi bulundu.

Üniversite Mahallesi'ndeki Bağlariçi Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik şirketin bahçesindeki depo duvarı ile bahçe duvarı arasında bulunan eski malzemeler kaldırılırken görevliler, 3 eski top mermisi buldu. Şirket görevlisi hemen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Firuzköy Polis Merkezi görevlileri ve bomba imha uzmanları top mermilerini alarak incelenmek üzere götürdü.

Kaynak: DHA