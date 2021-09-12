Avcılar'da tezgahta duran kıza çay döken çift konuştu

AVCILAR'da alışveriş yaptıktan sonra kendilerine indirim uygulamadıkları iddiasıyla tartıştıkları iş yeri sahibinin kızına bardaktaki çayı döktüğü öne sürülen Mehmet Kılıç ve eşi Zehra Kılıç suçlamaları kabul etmeyerek, asıl kendilerinin hakaret ve şiddete uğradıklarını savundu.

Mehmet Kılıç, eşi ve iki çocuğunu alarak daha önce de alışveriş yaptıkları mağazaya gittiklerini, yaklaşık 140 TL'lik ürün seçtiklerini, kredi kartı ile ödeme yapmak istediklerini anlattı. Kılıç, tezgahta bulunan Elif Korkmaz'ın bunu yapamayacaklarını söylemesi üzerine eşinin birkaç gün önce yaptıkları alışverişe ait sliplerin elinde olduğunu hatırlattı. Kılıç, tezgahta bulunan kızın eşine 'Sen anlamıyor musun, sadece peşin paraya indirim yapıyoruz' dedikten sonra, seçtikleri ürünleri ellerinden alarak, kendilerine satış yapmayacaklarını söylediğini belirtti.

Zehra Kılıç da, alışveriş sırasında kendisine birkaç kez bilgi verilmesini istediğini, tezgahta duran kızın kendilerine hakaret ettiğini, çocuklarının psikolojisini göz önüne bulunarak karşılık vermediğini, kendisine kolonya şişesi atılmak istendiğini, boş çay bardağını döker gibi yaptığını tekrarladı. Kılıç, "Biz hukuk yoluyla hakkımızı alacağız. Devletin polisi ile hastaneye gittik. Eşimin burnunda kırık var. Tehdit, hakaret, darp var. Bizim yerimize başkası olsa ne yapardı. Eşim elini kaldırmadı. Saygımızı bozmadık. Yerimiz belli. Argo kelimeler, darp bize yakışmaz" dedi.