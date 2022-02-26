AVCILAR'DA TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler

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AVCILAR'DA TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'DA TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

AVCILAR'da metrobüs üstgeçidinin merdivenlerine çarptıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

AVCILAR'da metrobüs üstgeçidinin merdivenlerine çarptıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 yan yolda meydana geldi. Çağlar Altınlaya, 34 VU 7084 plakalı otomobilinin kontrolünü yitirince araç Şükrübey Metrobüs Durağı'nın demir merdivenlerine çarptı. Otomobil yolda ters döndü. İtfaiye ekibi yaralı sürücüyü araçtan çıkararak ambulansa taşıdı. Sürücü bilinci açık halde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü:

(Cep telefonu kaydı)

Kaza yerinden görüntüler

Ters dönen otomobil

Sağlık görevlileri

Araç çekiciye yüklenirken

Çekiciye yüklenen araç kayarken

Genel görüntüler


AVCILAR'DA TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

AVCILAR'DA TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

AVCILAR'DA TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

AVCILAR'DA TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, Metrobüs, Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

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