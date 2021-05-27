AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİSİ 5 AYDA 2 KEZ CÜZDAN BULUP, SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ
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AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİSİ 5 AYDA 2 KEZ CÜZDAN BULUP, SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da temizlik işçisi Nazmi Sönmezsoy, 5 ay içerisinde 2'nci kez içinde para olan cüzdan bulup, sahibine teslim etti.

AVCILAR'da temizlik işçisi Nazmi Sönmezsoy, 5 ay içerisinde 2'nci kez içinde para olan cüzdan bulup, sahibine teslim etti.

Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli Nazmi Sönmezsoy, görev yeri olan Ambarlı Mahallesi'ndeki Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı'nda, geçen pazartesi sabahı temizlik yapmaya başladı. Bu sırada bir bankın yanındaki masada bir cep telefonu ile içinde 505 lira ve kredi kartı bulunan cüzdan buldu. Hemen amirlerine bilgi verdi. Şef Gökhan Derici de cüzdan ve telefonu sahibine ulaştırmak için Avcılar İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden yardım isteyip, kredi kartındaki ismi, sosyal medya hesaplarında araştırdı. Cüzdan ve cep telefonunun Avcılar'da yaşayan Turan Yağsız'a ait olduğu belirlendi. Cüzdanı ve cep telefonu kendisine teslim edilen Yağsız, Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükür böyle insanlar da var. Bu anlatılmaz, yaşamak lazım. Bunlar çok önemli değil. ama yaşananlar çok önemli. Çok teşekkür ederim dedi.

Geçen Aralık ayında da engelli bir gencin 1500 TL olan cüzdanını bulup, teslim eden Nazmi Sönmezsoy, geçen aylarda da içinde 80 TL olan cüzdan bulup, sahibine ulaştırdığını anlattı. Sönmezsoy, Bu parayı almayı asla aklımdan geçirmedim. Başkasının parası bize yaramaz diye konuştu.

AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİSİ 5 AYDA 2 KEZ CÜZDAN BULUP, SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ
AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİSİ 5 AYDA 2 KEZ CÜZDAN BULUP, SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ
AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİSİ 5 AYDA 2 KEZ CÜZDAN BULUP, SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ
AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİSİ 5 AYDA 2 KEZ CÜZDAN BULUP, SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ
AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİSİ 5 AYDA 2 KEZ CÜZDAN BULUP, SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ
AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİSİ 5 AYDA 2 KEZ CÜZDAN BULUP, SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİSİ 5 AYDA 2 KEZ CÜZDAN BULUP, SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ - Haberler
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