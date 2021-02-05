AVCILAR'DA TEM OTOYOLUNUN HEMEN YANINDA DEFİNE KAZISI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI
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AVCILAR'DA TEM OTOYOLUNUN HEMEN YANINDA DEFİNE KAZISI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI

05.02.2021 17:40 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:47
AVCILAR'DA TEM OTOYOLUNUN HEMEN YANINDA DEFİNE KAZISI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI

AVCILAR'da TEM Otoyolu'nun yanında define kazısı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

AVCILAR'da  TEM Otoyolu'nun yanında define kazısı yaptığı belirlenen 2 kişi  yakalandı.  Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, " Burası Bathonea antik kentinin devamı. Çok ciddi bir kazı yapılmış." dedi. Hançerli,  " Biz Müze Müdürlüğüne bilgi verdik. Çünkü burada belki bir tarih eser bulmuş olabilirler" diye konuştu.

TEM Otoyolu'nun Avcılar Tahtakale mevkiinin yan tarafından boş arazide jenaratör çalıştırıldığını fark eden vatandaşlar durumu Avcılar Belediye'sine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri bir jeneratörün çalıştığını fark edince çevreyi araştırmaya başladı. Jeneratörün yaklaşık 4 metre ilerisinde bir çukur kazıldığını ve içinde birilerinin olduğunu fark eden ekipler, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazılan 7 metrelik çukurda define aradıkları öğrenilen 2 kişiyi çıkartarak, ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.  Olay yerine  Kültür Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer çağrıldı. Kazının yapıldığı alanda Müze Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

"ÇOK CİDDİ BİR KAZI YAPILMIŞ"Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bir kaçak kazı yapılmış. Burası Bathonea kentinin devamı. Aslında buraya bin 500 metre ileride bir kazı alanımız var. Bu kazı alanının dışında bir alan. Çok ciddi bir kazı yapılmış. Arkadaşlarımız, rutin kontrol ve denetimlerde bunu tespit ettiler. Biz Müze Müdürlüğüne bilgi verdik. Çünkü burada belki bir tarih eser bulmuş olabilirler" dedi.

Görüntü dökümü: -Definecilerin yakalanışı-AFAD Çalışma-Kazılan alan-Belediye Başkanı Turan Hançerli ile röp-Genel ve detay

 


- İstanbul
AVCILAR'DA TEM OTOYOLUNUN HEMEN YANINDA DEFİNE KAZISI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI
AVCILAR'DA TEM OTOYOLUNUN HEMEN YANINDA DEFİNE KAZISI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI
AVCILAR'DA TEM OTOYOLUNUN HEMEN YANINDA DEFİNE KAZISI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI
AVCILAR'DA TEM OTOYOLUNUN HEMEN YANINDA DEFİNE KAZISI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI
AVCILAR'DA TEM OTOYOLUNUN HEMEN YANINDA DEFİNE KAZISI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI
AVCILAR'DA TEM OTOYOLUNUN HEMEN YANINDA DEFİNE KAZISI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI
AVCILAR'DA TEM OTOYOLUNUN HEMEN YANINDA DEFİNE KAZISI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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