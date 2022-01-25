Avcılar'da TEM gişelerinde bekleyenlere çorba ve sarma dağıtıldı - Haberler
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Avcılar'da TEM gişelerinde bekleyenlere çorba ve sarma dağıtıldı

Avcılar'da TEM gişelerinde bekleyenlere çorba ve sarma dağıtıldı
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

OLUMSUZ hava koşulları nedeniyle TEM'in Avcılar Gişeleri'nde bekleyen veya yollarına ağır bir şekilde devam ederken saatlerce beklemek zorunda kalan 500 sürücü ve yolcuya çorba, ekmek, su ve sarma dağıtıldı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - OLUMSUZ hava koşulları nedeniyle TEM'in Avcılar Gişeleri'nde bekleyen veya yollarına ağır bir şekilde devam ederken saatlerce beklemek zorunda kalan 500 sürücü ve yolcuya çorba, ekmek, su ve sarma dağıtıldı.

Avcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız, kurum görevlileri ile birlikte hazırlanan sıcak çorba ve sarmaların yanı sıra ekmek ve su şişelerini alarak yoğunluğun görüldüğü TEM Gişeleri'ne gitti. Yıldız ve görevliler uzun süreden bu yana yollarda bulunan sürücü ve yolculara çorba, ekmek, su ve sarma paketlerini dağıttı. Vakıf görevlileri dün gece de benzer çalışmayı yapmıştı.


Avcılar'da TEM gişelerinde bekleyenlere çorba ve sarma dağıtıldı

Avcılar'da TEM gişelerinde bekleyenlere çorba ve sarma dağıtıldı

Avcılar'da TEM gişelerinde bekleyenlere çorba ve sarma dağıtıldı

Avcılar'da TEM gişelerinde bekleyenlere çorba ve sarma dağıtıldı

Avcılar'da TEM gişelerinde bekleyenlere çorba ve sarma dağıtıldı

Avcılar'da TEM gişelerinde bekleyenlere çorba ve sarma dağıtıldı

Avcılar'da TEM gişelerinde bekleyenlere çorba ve sarma dağıtıldı

Avcılar'da TEM gişelerinde bekleyenlere çorba ve sarma dağıtıldı

Avcılar'da TEM gişelerinde bekleyenlere çorba ve sarma dağıtıldı

Avcılar'da TEM gişelerinde bekleyenlere çorba ve sarma dağıtıldı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Avcılar, su, Güncel, Haber

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