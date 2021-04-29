AVCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDEN 35 BİN LİRALIK KUMAŞI BÖYLE ÇALDILAR
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AVCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDEN 35 BİN LİRALIK KUMAŞI BÖYLE ÇALDILAR

AVCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDEN 35 BİN LİRALIK KUMAŞI BÖYLE ÇALDILAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da, 5 şüpheli girdikleri tekstil atölyesinde 35 bin lira değerinde kumaş çaldı.

AVCILAR'da, 5 şüpheli girdikleri tekstil atölyesinde 35 bin lira değerinde kumaş çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 şüpheli panelvan araçla tekstil atölyesinin önüne geldi. Araçtan inen şüpheliler, kepengin kilidini aparatla kırdı. Şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 dakika sonra tekrar atölyenin önüne gelen şüpheliler, tekstil atölyesine girdi. Atölyede bulunan 35 bin lira değerindeki kumaşları araçlarına yükleyen şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah işyerine geldiğinde hırsızlık olduğunu anlayan atölye sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası ve parmak izi çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık ise atölyenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere atölyeye araçlarıyla gelen hırsızların kepengi kırıp uzaklaşması, tekrar gelip içerdeki kumaşlara panelvana yüklemesi ve daha sonra da kaçmaları yansıdı.

AVCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDEN 35 BİN LİRALIK KUMAŞI BÖYLE ÇALDILAR
AVCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDEN 35 BİN LİRALIK KUMAŞI BÖYLE ÇALDILAR
AVCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDEN 35 BİN LİRALIK KUMAŞI BÖYLE ÇALDILAR
AVCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDEN 35 BİN LİRALIK KUMAŞI BÖYLE ÇALDILAR
AVCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDEN 35 BİN LİRALIK KUMAŞI BÖYLE ÇALDILAR
AVCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDEN 35 BİN LİRALIK KUMAŞI BÖYLE ÇALDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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