Avcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın (1)
Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHAAvcılar'da 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı.
Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA
Avcılar'da 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kaplarken çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için olay yerine yönlendirildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
Görüntü Dökümü;
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-Olay yerinden görüntüler