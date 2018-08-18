Avcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın (1)

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Avcılar'da 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kaplarken çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için olay yerine yönlendirildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntüler