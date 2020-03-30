AVCILAR'DA TEK-ÇİFT PLAKA UYGULAMASINI İHLAL EDEN TAKSİ ŞOFÖRÜNE CEZA KESİLDİ
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İçişleri Bakanlığı, Avcılar, Güncel

AVCILAR'DA TEK-ÇİFT PLAKA UYGULAMASINI İHLAL EDEN TAKSİ ŞOFÖRÜNE CEZA KESİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması ve tek-çift plaka uygulanması gece yarısı itibariyle başladı.

30.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:24
AVCILAR'DA TEK-ÇİFT PLAKA UYGULAMASINI İHLAL EDEN TAKSİ ŞOFÖRÜNE CEZA KESİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması ve tek-çift plaka uygulanması gece yarısı itibariyle başladı. Avcılar'da yapılan denetimde trafiğe çıktığı belirlenen bir taksi şoförüne 392 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı genelde İstanbul, Ankara ve İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışına kısıtlama getirdi. Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren genelgeye göre, taksiler artık bir gece tek plaka, bir gece çift plaka olarak trafiğe çıkabilecek. Uygulamanın ilk günü İstanbul trafiğine sonu sadece tek rakamlı olan plakalı taksilere izin verildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Namık Kemal Caddesi üzerinde oluşturulan denetim noktasında minibüs ve otobüs sürücülerine maske takmaları konusunda uyarıda bulunurken, kapasitelerinin yarısı kadar sayıda yolcu alabilecekleri hatırlatıldı. Taksi şoförlerine de maske takmaları gerektiği vurgulandı. Denetim sırasında sonu çiftli rakamdan oluşan bir taksi durduruldu. Sürücü İsmet Yeni, yanında oturan kadın yolcunun tanıdığı olduğunu, müşterisi olmadığını savunmasına rağmen, İçişleri Bakanlığı genelgesine aykırı olarak trafiğe çıktığı gerekçesiyle hakkında cezai işlem yapılmasından kurtulamadı, 392 TL para cezası kesildi.

Ceza, 5036 sayılı Kabahatler Kanunu'ndaki, 'Emre aykırı davranış'ları düzenleyen Madde 32'nci maddedeki, Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idari para cezası verilir hükmü esas alınarak uygulandı.

AVCILAR'DA TEK-ÇİFT PLAKA UYGULAMASINI İHLAL EDEN TAKSİ ŞOFÖRÜNE CEZA KESİLDİ

Kaynak: DHA

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AVCILAR'DA TEK-ÇİFT PLAKA UYGULAMASINI İHLAL EDEN TAKSİ ŞOFÖRÜNE CEZA KESİLDİ

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