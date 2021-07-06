Son dakika haberi | AVCILAR'DA TEHLİKELİ DRİFT KAMERADA SÜRÜCÜ KAPIYI AÇTI, YOLCU CAMDAN SARKTI
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Son dakika haberi | AVCILAR'DA TEHLİKELİ DRİFT KAMERADA SÜRÜCÜ KAPIYI AÇTI, YOLCU CAMDAN SARKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Avcılar'da cumartesi gece saatlerinde sürücü otomobilin kapısı açık halde drif yaptı.

Avcılar'da cumartesi gece saatlerinde sürücü otomobilin kapısı açık halde drif yaptı. Otomobildeki diğer kişinin aynı anlarda otomobilin camından sarkması çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması ile beraber hafta sonu akşam saatlerinde sahillerde yoğunluk yaşandı. Bir otomobil sürücüsünün tehlikeli hareketleri ise vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Trafik magandası otomobili ile Avcılar Sahil Parkı'nın otoparkında çevresindeki onlarca insana rağmen kapısı açık şekilde drift yaptı. Yanındaki arkadaşı ise oturduğu bölümün camından sarkarak ona eşlik etti. Drift yaparak sıfır çizen maganda, daha sonra gözden kayboldu.

Son dakika haberi | AVCILAR'DA TEHLİKELİ DRİFT KAMERADA SÜRÜCÜ KAPIYI AÇTI, YOLCU CAMDAN SARKTI
Son dakika haberi | AVCILAR'DA TEHLİKELİ DRİFT KAMERADA SÜRÜCÜ KAPIYI AÇTI, YOLCU CAMDAN SARKTI
Son dakika haberi | AVCILAR'DA TEHLİKELİ DRİFT KAMERADA SÜRÜCÜ KAPIYI AÇTI, YOLCU CAMDAN SARKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi | AVCILAR'DA TEHLİKELİ DRİFT KAMERADA SÜRÜCÜ KAPIYI AÇTI, YOLCU CAMDAN SARKTI - Haberler
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