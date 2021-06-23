Avcılar'da tedbir amaçlı boşaltılan bina havadan görüntülendi
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Avcılar'da tedbir amaçlı boşaltılan bina havadan görüntülendi

Avcılar'da tedbir amaçlı boşaltılan bina havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da gece saatlerinde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltılan binanın doğalgazı kesilerek mühürlendi.

Avcılar'da gece saatlerinde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltılan binanın doğalgazı kesilerek mühürlendi. Bina havadan görüntülendi.

Avcılar Ambarlı Mahallesi Ördek Sokakta bulunan 4 katlı bina gece saatlerinde taşıyıcı kolonlarında çatlama sesleri gelmeye başlamıştı. Bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bugün binanın doğal gazı kesilerek, Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mühürlenen binana havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Avcılar'da tedbir amaçlı boşaltılan bina havadan görüntülendi
Avcılar'da tedbir amaçlı boşaltılan bina havadan görüntülendi
Avcılar'da tedbir amaçlı boşaltılan bina havadan görüntülendi
Avcılar'da tedbir amaçlı boşaltılan bina havadan görüntülendi
Avcılar'da tedbir amaçlı boşaltılan bina havadan görüntülendi
Avcılar'da tedbir amaçlı boşaltılan bina havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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