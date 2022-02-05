Avcılar'da tartıştığı kadını zorla araca bindirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da tartıştığı kadını zorla araca bindirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Avcılar'da tartıştığı kadını zorla araca bindirdi

Avcılar'da sokak ortasında tartıştığı kadını zorla araca bindirerek araçta vurmaya devam eden kişinin o anları cep telefonuyla kayıt altına alındı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da sokak ortasında tartıştığı kadını zorla araca bindirerek araçta vurmaya devam eden kişinin o anları cep telefonuyla kayıt altına alındı. Polis ekipleri, kadının bindirilip götürüldüğü aracı bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesinde, sabah saatlerinde yaşandı. İddialara göre, bir kadın ile erkek sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kişi tartıştığı kadını zorla araca bindirdi ve araç içerisinde de kadına vurmaya devam etti. Olayı görev vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi ancak kadını araca bindiren kişi, araçla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, olay yerinden giden aracı bulmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cihangir, Tragger, Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title