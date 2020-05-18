Avcılar'da tartıştığı eşini ve 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı Avcılar'da tartıştığı eşini ve ona yardım etmeye çalışan 2 kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Avcılar'da tartıştığı eşini ve ona yardım etmeye çalışan 2 kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün 16.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi Talk Sokak'ta tartıştığı eşi Öznur B'yi bıçaklayan ve eşine yardımda bulunmaya çalışan Ahmet K. M. ile Emre M'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Deniz B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Kaynak: AA