Avcılar'da tartıştığı ağabeyini yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Avcılar'da evinden çıkması için tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye gönderildi.

Avcılar'da evinden çıkması için tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Necmettin K. ile Yeşilkent Mahallesi'ndeki ev ve dükkanından çıkmasını istediği kardeşi Deniz K., arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Necmettin K., karnından bıçakla yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Necmettin K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Deniz K., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız