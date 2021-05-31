AVCILAR'DA TARTIŞMA SONRASI GASP İDDİASI
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AVCILAR'DA TARTIŞMA SONRASI GASP İDDİASI

AVCILAR'DA TARTIŞMA SONRASI GASP İDDİASI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da sopalı saldırıya uğrayarak 30 bin liralarının gasp edildiğini öne süren çiftin şikayeti üzerine 2 kişi gözaltına alındı.

AVCILAR'da sopalı saldırıya uğrayarak  30 bin liralarının gasp edildiğini öne süren çiftin şikayeti üzerine 2 kişi gözaltına alındı.

Canan Adıgüzel ve eşi Anıl Adıgüzel dün sabah erken saatte otomobilleri ile giderken Erdal U. ile telefonda konuştu. Anıl Adıgüzel ile Erdal U. konuşurken iddiaya göre, birbirlerine hakaret etti. Çift otomobil ile Yeşilkent Mahallesi'ndeki Ardıçlı Caddesi'nden geçerken TEM yan yolda Erdal U. ile yanında bulunan 20-25 kişilik grup tarafından durduruldu. Araçtan indirilen çift, grupta bulunanların sopalı saldırısı sonrasına uğradı. Anıl Adıgüzel, olay sırasında R.A. adlı kişiden borç olarak aldığı 30 bin TL ile 2 banka kartı ve cep telefonunun gasp edildiğini öne sürdü. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine harekete geçerek olaya karıştığı öne sürülen Erdal U. ile yakını Koray U.'yu evlerinde yakaladı.

AVCILAR'DA TARTIŞMA SONRASI GASP İDDİASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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