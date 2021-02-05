Avcılar'da tarihi eser arayan iki kişi yakalandı
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Avcılar'da tarihi eser arayan iki kişi yakalandı

05.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:12
Avcılar'da tarihi eser arayan iki kişi yakalandı

Avcılar'daki kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan iki kişi gözaltına alındı.

Avcılar'daki kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gelen bir ihbarı değerlendiren Avcılar Belediyesinde görevli arkeologlar, Tahtakale Mahallesi Sefer Sokak'taki arazide inceleme yaptı.

Ekipler alanda daha önceden 25 metrelik bir kuyu kazıldığını ve üç kişinin içeride olduğunu belirledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı. Kaçan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olayın ardından bölgeye gelen AFAD ekiplerinin kazı alanındaki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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