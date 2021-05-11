AVCILAR'DA TAM KAPANMADA RESTORANDA KAĞIT OYNAYANLARA CEZA YAĞDI
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AVCILAR'DA TAM KAPANMADA RESTORANDA KAĞIT OYNAYANLARA CEZA YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da tam kapanmaya rağmen restoranda bir araya gelerek, kağıt oynayan 12 kişiye 41 bin 628 lira idari para cezası uygulandı.

AVCILAR'da tam kapanmaya rağmen restoranda bir araya gelerek, kağıt oynayan 12 kişiye 41 bin 628 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız olduğu anlaşılan iş yeri mühürlendi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Mahallesi'nde kapalı olması gereken bir restorana dün saat 21.30 sıralarında denetime gitti. Denetimde restoranda 12 kişi bulunduğu, bunların sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı biçimde bir arada oldukları ve kağıt oyunları oynadığı belirlendi. Restorandaki 12 kişiye bin 593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince toplam 41 bin 628 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

AVCILAR'DA TAM KAPANMADA RESTORANDA KAĞIT OYNAYANLARA CEZA YAĞDI
AVCILAR'DA TAM KAPANMADA RESTORANDA KAĞIT OYNAYANLARA CEZA YAĞDI
AVCILAR'DA TAM KAPANMADA RESTORANDA KAĞIT OYNAYANLARA CEZA YAĞDI
AVCILAR'DA TAM KAPANMADA RESTORANDA KAĞIT OYNAYANLARA CEZA YAĞDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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