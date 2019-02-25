Avcılar'da Tahtakale ve Merkez Mahallesi Sakinleri Sıkıntılı

Seçim çalışmalarına Cihangir Mahallesi gezisi ile devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, 'Söz Sizde' programı kapsamında Tahtakale ve Merkez Mahallesi sakinlerini dinledi.

Tahtakale Mahallesi sakinleri Ulusoy'dan 4 istekte bulunarak, "İmar, karma proje, yerinde dönüşüm ve son olacak ilgi. Örneğin başkalarının yapay gölü varken, bizim ise kullanamadığımız çok kötü durumda olan gölümüz mevcut" dedi.

Bir başkan vatandaş da, "Yol sorunu mu desem, ulaşım sorunumu desem bilemiyorum. Ama bildiğim şey başkanım aracımı hafta da en az bir kez tamire götürüyorum. Yollarımızı görüyorsunuz, köstebek yuvası gibi ve mayın tarlasından hiç bir farkı yok başkanım" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ayrıca, "Tanzim satışlarının sürekli yapılmasını istiyor ve destekliyorum. Ben üreticiyim ve bu kararın ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Son yıllarda, madde bağımlısı genç kardeşlerimiz çoğaldı. Aslında Tahtakale olarak bunun önüne geçmek, engellemek için kendi çabalarımız ile üzerine gittik ama çözüm olmadı. Benim çocuğum da böyle bir ortamda büyüyor, ben ve benim gibi birçok aile endişe içerisinde" ifadelerini kullandı.

"SOKAKLAR ÇÖPTEN VE PİSLİKTEN GEÇİLMİYOR"

Çöp sorunu yaşadıklarını belirten vatandaşlardan bir diğeri, "Bizim perşembe akşamı sokaklarımızı görseniz çöpten ve pislikten geçilmiyor. Sebebi pazarcılar, Belediye'ye imza toplayarak başvurduk. Fakat geri dönüş sağlanmadı. Sadece tek isteğim birazcık vicdan ile Tahtakale'ye yaklaşılmalı. Bizim mahalle olarak çektiğimiz en büyük sıkıntı hurdacılar. Tüm mahalle hurdacı ile dolu ve her karesine zarar verdiler""şeklinde konuştu.

MERKEZ MAHALLESİ TRAFİKTEN YANA DERTLİ

Merkez Mahallesi sakinleri ise şunları söyledi:

"Avcılar'da esnafım, kuaförlük yapıyorum. Pazarın kurulduğu sokakta dükkanım var, hasta olup da insanları hastaneye götüremediğimiz zamanlar oldu, hatta cenazesi olan vatandaşlarımızın cenaze törenlerini zor şartlarda gerçekleştirdiklerini gördük ve yaşadık. Pazarın kurulduğu günlerde hem orada ki esnaf hem de yaşayan vatandaşlar çok zorluklar çekiyor. Yerinde görmenizi analiz etmenizi istiyorum başkanım. Merkez Mahallesi olarak trafik ve ulaşım başlıca sorunumuz. Bu sorunun ortadan kaldırılmasını rica ediyorum."

"AK Belediyecilik ile her şey çözülecek"

Mahalle sakinlerinin talepleri dinleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy ise, "Avcılar'ı karış karış, mahalle mahalle gezip vatandaşları dinliyor, notlarımızı alıyoruz. Bu sorunların şimdiye kadar aşılamaması çok garip çünkü zor şeyler değil. Bizim dönemimizde bu tür sorunlar asla olmayacak. Anında çözüm getireceğiz" dedi. - İstanbul

Kaynak: DHA