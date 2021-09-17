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Avcılar'da tahliye gerginliği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Avcılar'da tahliye gerginliği

AVCILAR'da, akrabaları ile yaşadığı apartman için alınan tahliye kararı sonrası Altan Keyvan, kendisini binanın alt katındaki dükkana kilitledi.

AVCILAR'da, akrabaları ile yaşadığı apartman için alınan tahliye kararı sonrası Altan Keyvan, kendisini binanın alt katındaki dükkana kilitledi. Yanıcı maddeleri yanına alan Keyvan'ın eşi ve çocukları da balkonda tinerle bekledi.  Müzakereci polisle konuşmasının ardından ikna olan Keyvan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ailenin yakınları da olan biteni gözyaşları içinde izledi.

Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, apartmanda akrabaları ile yaşayan Altan Keyvan, R.K. ile ortak iş yapmak için vekaletname verdi. R.K.'nin batması sonucu Keyvan'ın yaşadığı apartmanın arazisine haciz ve tahliye kararı geldi. Evi boşaltmak istemeyen Keyvan ve ailesi zorluk çıkardı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Altan Keyvan kendisini apartmanın altındaki dükkana kilitledi. Dükkanın içinden konuşan Keyvan, "Bu binayı patlatacağım. İcra müdürü tarlanın içinden satmış ya burayı, ben de burayı kendimle beraber gömeceğim" dedi. Keyvan'ın sözleri üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER

Yanına bir kutu tiner alan eşi ve çocukları balkondan olup biteni izledi. Fenalaşan Keyvan'ın oğlu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Keyvan'ın yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerinin konuşmalarının sonuç vermemesinin ardından, olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Müzakerecinin ikna konuşmasının ardından Keyvan dükkanın kapısını açtı. Öfkeli adam, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Keyvan'ın eşi de binadan indi. Tahliye kararı ise durduruldu.


Avcılar'da tahliye gerginliği

Avcılar'da tahliye gerginliği

Avcılar'da tahliye gerginliği

Avcılar'da tahliye gerginliği

Avcılar'da tahliye gerginliği

Avcılar'da tahliye gerginliği

Avcılar'da tahliye gerginliği

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Haber: Avcılar'da tahliye gerginliği - Haberler
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