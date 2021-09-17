Avcılar'da tahliye gerginliği

AVCILAR'da, akrabaları ile yaşadığı apartman için alınan tahliye kararı sonrası Altan Keyvan, kendisini binanın alt katındaki dükkana kilitledi. Yanıcı maddeleri yanına alan Keyvan'ın eşi ve çocukları da balkonda tinerle bekledi. Müzakereci polisle konuşmasının ardından ikna olan Keyvan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ailenin yakınları da olan biteni gözyaşları içinde izledi.

Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, apartmanda akrabaları ile yaşayan Altan Keyvan, R.K. ile ortak iş yapmak için vekaletname verdi. R.K.'nin batması sonucu Keyvan'ın yaşadığı apartmanın arazisine haciz ve tahliye kararı geldi. Evi boşaltmak istemeyen Keyvan ve ailesi zorluk çıkardı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER