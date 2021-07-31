Avcılar'da tahliye edilmiş binada erkek cesedi bulundu
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Avcılar'da tahliye edilmiş binada erkek cesedi bulundu

Avcılar'da tahliye edilmiş binada erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Avcılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan bir binada erkek cesedi bulundu.

Avcılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan bir binada erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Berat Sokak'ta yaklaşık 5 ay önce kentsel dönüşüm projesi dolayısıyla tahliye edilmiş 4 katlı binaya kalorifer peteğini sökmek üzere giren Doğancan Gıdık, evden kötü kokular geldiğini fark etti.

Evin içerisini kontrol eden Gıdık, yerde hareketsiz bir kişi gördü. Gıdık'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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