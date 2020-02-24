Avcılar'da sürücü kursu sahibi ofisinde öldürüldü

24.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:49

Avcılar'da bir sürücü kursunun sahibi, silahla kafasından vurularak öldürüldü.



Olay, Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi üzerindeki bir sürücü kursunda saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kurs sahibi Ercan Özmen (43), kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ile kurs merkezinde tartıştı. Tartışmanın ardından cinayet şüphelisi, 2 el ateş ederek kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde 2 adet boş mermi kovanı olduğu bilgisine ulaşıldı. Özmen'in cansız bedeni olay yerine çağrılan cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazenin sevki sırasında Özmen'in yakınları arasında arbede yaşanırken, bazıları ise baygınlık geçirdi. Yaşanan tartışmayı olay yerindeki polis ekipleri ayırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA