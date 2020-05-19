AVCILAR'DA SÜRESİ GEÇMİŞ EHLİYETİYLE 'ECZANEYE GİDİYORUM' DEDİ, CEZADAN KURTULAMADI KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Avcılar'da süresi geçmiş ehliyeti ile direksiyon başına geçen Iraklı'ya 498 TL para cezası kesildi.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Avcılar'da süresi geçmiş ehliyeti ile direksiyon başına geçen Iraklı'ya 498 TL para cezası kesildi.

Avcılar'daki Reşitpaşa Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında durdurulan hafif ticari arnacın sürücüsü Muhannet Muhtar A., yakındaki eczaneye gideceğini söyledi,. Polislere gösterdiği uluslararası ehliyetinin süresinin 15 gün önce dolduğu belirlenen Iraklı,, akciğer kanseri annesinin kısa süre Avcılar'daki bir hastanede vefat ettiğini, bu nedenle ülkesine gidip bunu yenileyemediğini söyledi. Muhannet Muhtar A.'ya 'Süresi geçmiş ehliyet ile trafiğe çıkmak' suçundan 498 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA