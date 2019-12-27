AVCILAR'DA ŞÜPHELİ BANKAYI OYUNCAK SİLAHLA SOYMUŞ

27.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:22

-Şüphelinin oyuncak silah aldığı görüntüler kameraya yansıdı.

Ersan SAN/ Avcılar'da bir bankanın şubesi oyuncak silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Şüphelinin oyuncak silah aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Yaklaşık 95 bin lira parayı alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Soygun ihbarını alan polis ekipleri çevreyi abluka altına aldı. Polis ilçenin tüm giriş ve çıkışları kapattı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli polise teslim oldu. Yapılan üst aramasında soygundan elde ettiğini beyan ettiği paralar siyah poşet içerisinde muhafaza altına alındı. Şüphelinin GBT sorgusunda herhangi bir suç kaydı ve aranmasının olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınann şüpheli karakola götürüldü

Öte yandan şüphelinin soygunu oyuncak silahla yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin dükkana gelerek, oyuncak tabancayı aldığı yer alıyor.

Görüntü dökümü: ---------------(GÜVENLİK KAMERASI)-Şüphelinin dükkanda oyuncak silah alması(AKTÜEL)-Şüphelinin karakola getirilmesi

Kaynak: DHA