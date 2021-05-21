Avcılar'da şüpheli araç ortalığı birbirine kattı: Hareket halindeki araçtan indi o anlar kameraya böyle yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Avcılar'da şüpheli araç ortalığı birbirine kattı: Hareket halindeki araçtan indi o anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da şüpheli araç ortalığı birbirine kattı: Hareket halindeki araçtan indi o anlar kameraya böyle yansıdı Şüpheli el freni çekmeden kaçtı, araç kendi kendine hareket etti Avcılar'da içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Avcılar'da şüpheli araç ortalığı birbirine kattı: Hareket halindeki araçtan indi o anlar kameraya böyle yansıdı

Şüpheli el freni çekmeden kaçtı, araç kendi kendine hareket etti

İSTANBUL - Avcılar'da içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Aracın el frenini çekmeden topallayarak kaçan şüpheli hızla uzaklaşırken araç bir süre kendi kendine hareket ederek yolun ortasında durdu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kiralık otomobil ile caddede seyreden 3 şüpheli, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Caddede hızla seyreden şüpheliler, bir otomobile çarparak kaza yaptı. Kazanın ardında araçtan inek 2 şüpheli kaçmaya çalıştı. Ancak zanlılar Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli aracın şoför mahalindeki şahıs ise kazadan sonra araç ile birlikte kaçmaya devam etti. Polisten kurtulamayacağını anlayan zanlı, bir ara sokakta aracı terk etti ve yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada el freni çekilmeyen otomobil ise geri geri caddeye doğru kaydı. Trafiği tehlikeye düşüren otomobil, bir kazaya sebebiyet vermeden durdu. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.

Polis ekiplerinin şüphelilerle ilgili çalışmaları devam ediyor.

Avcılar'da şüpheli araç ortalığı birbirine kattı: Hareket halindeki araçtan indi o anlar kameraya böyle yansıdı
Avcılar'da şüpheli araç ortalığı birbirine kattı: Hareket halindeki araçtan indi o anlar kameraya böyle yansıdı
Avcılar'da şüpheli araç ortalığı birbirine kattı: Hareket halindeki araçtan indi o anlar kameraya böyle yansıdı
Avcılar'da şüpheli araç ortalığı birbirine kattı: Hareket halindeki araçtan indi o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı
Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı
Çocuğunu dilendiren kadın, polise ayakkabıyla vurarak direndi
Çocuğunu dilendiren kadın, polise ayakkabıyla vurarak direndi
10 dakikada 5 farklı yeri yaktı, yakalanınca suçu hayaletlere attı
10 dakikada 5 farklı yeri yaktı, yakalanınca suçu hayaletlere attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Ben Affleck Pınar Altuğ Necati Şaşmaz
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Gökhan Töre Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avcılar'da şüpheli araç ortalığı birbirine kattı: Hareket halindeki araçtan indi o anlar kameraya böyle yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 00:36:50. #1.11#

title