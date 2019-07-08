Avcılar'da suç makinesi yakalandı

55 ayrı suçtan aranması olan adam 35 ayrı dosyanın faili olduğu öğrenildi

İSTANBUL - Avcılar'da şüphe üzerine durdurulan vatandaş başkasının kimlik numarasını söyleyerek polisleri atlatmaya çalıştı. Gerçek kimliği ortaya çıkan şahsın 55 suçtan aranması olduğu ve 35 ayrı dosyanın faili olduğu öğrenildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri geçtiğimiz günlerde Firüzköy Bulvarı'nda şüphelendikleri bir adamı durdurdu. Üzerinde kimlik olmadığını söyleyen adam başka birisine ait kimliği göstererek ekipleri yanıltmaya çalıştı. Polisin şüphelenip gerçeği söylemesi üzerine kimliğimi gösteren ve adının Metin E. (33)olduğu öğrenilen adamın sistem üzerinden sorgulaması yapıldı. Ekipler yaptıkları sorgulama karşısında şaşkına döndü. Metin E.'nin hırsızlıktan 31, mala zarar vermeden 8, konut dokunulmazlığını ihlal etme'den 8 ve aralarında hükümlü ve tutuklunun kaçması suçunun da olduğu toplam 55 ayrı suçtan aranmasının olduğu 35 ayrı dosyadan ise firari olduğu anlaşıldı. Kısa sürede emniyete getirilen Metin E. işlemleri yapılarak adliyeye sevk edildi. Metin E.'nin ayrıca 45 yıl 4 ay 5 gğn ve 12.500 lira para cezasının da olduğu öğrenildi. Metin E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA