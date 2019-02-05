Avcılar'da Soygunculara Cam Temizleme Spreyi ile Direnen Kuyumcu O Anları Anlattı (6)

AVCILAR'da bomba süsü verilmiş paketle kuyumcu soymak isteyen 2 kişiye direnen kuyumcu,"Şaka yapıyorlar sandım" diye konuştu. Kuyumcunun cam temizleme spreyi ile soygunculara karşılık verdiği anlar ise kameralara yansıdı.

Avcılar'da sabah saatlerinde kuyumcu dükkanı soyulmak istenmişti. Bomba süsü verilmiş paketle içeri giren soygunculara cam temizleme spreyi fırlatarak direnen kuyumcu sahibi Reşit Onur Hazır yaşadığı o anları anlattı. Hazır, "Oturuyorduk. Herhalde beni tek gördüler ama arkada dayım oturuyordu. 'Bu bir soygundur' dedi. Çantasından bir şey çıkardı, vuracağız sizi dedi. O an ben şaka zannettim. Ciddiye almadım. Biraz duraksadım. O afallayınca elimde bir şey vardı onu fırlattım. Dışarıdan bize ateş ettiler, ben eğildim. Allah'tan bize gelmedi" diye konuştu. - İstanbul

Kaynak: DHA