Son dakika haber... Avcılar'da sosyal mesafesiz hayır lokması dağıtımına polis uyarısı

Son dakika gelişmesine göre AVCILAR'da vefat eden Iraklı bir kişinin yakınları tarafından Merkez Ulu Camii'nden çıkan cemaate hayır lokması dağıtıldı.

AVCILAR'da vefat eden Iraklı bir kişinin yakınları tarafından Merkez Ulu Camii'nden çıkan cemaate hayır lokması dağıtıldı. Lokma dağıtımı sırasında sosyal mesafeye uyulmaması üzerine polis araçla anons yaparak toplananları sıraya soktu.

Avcılar'da oturan Iraklı işadamı Ali Bilal Mostafa vefat edince yakınları bir firma ile anlaşarak Merkez Ulu Camii'nde dün Cuma namazından çıkanlara lokma dağıttırdı. Cuma namazından çıkan cemaatin önemli bölümü cami girişinin hemen yanına park eden araçtan lokma almak istedi. Kuran-ı Kerim'den ayetler ses sistemi ile cemaate dinlettirilirken yapılan lokma dağıtımı sırasında 'Sosyal mesafe' kuralına uyulmadı. Bölgede görevli Avcılar Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri bunun üzerine devreye girerek, megafon aracılığı ile toplananları Koronavirüs tehdidine karşı sosyal mesafe kuralına uymaları için anons yapmaya ve sıraya girenleri olabildiğince birbirlerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Uyarılar üzerine hayır lokması alanlar birbirlerinden daha uzakta iki ayrı noktada sıraya girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı