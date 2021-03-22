AVCILAR'DA SOSYAL MESAFESİZ ASKER EĞLENCESİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AVCILAR'DA SOSYAL MESAFESİZ ASKER EĞLENCESİ

22.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:37

Avcılar'da asker eğlencesi düzenleyen bir grup genç, sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çekti.

Avcılar'da asker eğlencesi düzenleyen bir grup genç, sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeşilkent Mahallesi'nde bir grup genç asker eğlencesi düzenlendi. Sosyal mesafesiz asker eğlencesi düzenleyen kişilerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Grup üyeleri tarafından yüksek sesli müzik eşliğinde halaylar çekilip meşaleler yakıldı. Öte yandan, halay çeken kişilerin çoğunluğunda maskenin olmadığı görüldü.

AVCILAR'DA SOSYAL MESAFESİZ ASKER EĞLENCESİ
AVCILAR'DA SOSYAL MESAFESİZ ASKER EĞLENCESİ
AVCILAR'DA SOSYAL MESAFESİZ ASKER EĞLENCESİ
AVCILAR'DA SOSYAL MESAFESİZ ASKER EĞLENCESİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Ali Sunal Kemal Sunal Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AVCILAR'DA SOSYAL MESAFESİZ ASKER EĞLENCESİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 14:55:07. #1.16#
title