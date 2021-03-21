Avcılar'da sokaktaki giysi-ayakkabı ve tekstil kumbarasındaki eşyaları çaldı
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Avcılar'da sokaktaki giysi-ayakkabı ve tekstil kumbarasındaki eşyaları çaldı

21.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:54
Avcılar'da sokaktaki giysi-ayakkabı ve tekstil kumbarasındaki eşyaları çaldı

AVCILAR'da atık toplayıcısı kadın, giysi ayakkabı ve tekstil kumbarasındaki eşyaları çaldı.

AVCILAR'da atık toplayıcısı kadın, giysi ayakkabı ve tekstil kumbarasındaki eşyaları çaldı. Kumbaralardan son dönemde hırsızlık olaylarının arttığı öğrenildi. Avcılar Belediyesi tarafından ilçedeki birçok noktaya yerleştirilen kumbaralara bırakılan kullanılabilecek durumda olan giysi ve ayakkabıların gerekli temizlik ve onarımdan geçirdikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, kullanılamayacak durumdakileri ise doğaya kazandırabilmek amacıyla geri dönüşüm tesislerine yollanması hedeflendi. Avcılar'daki 10 mahalleye yerleştirilen geri dönüşüm kumbaralarına son dönemde özellikle atık toplayıcılarının dadandığı, buraya bırakılan kıyafet, ayakkabı ve tekstil ürünlerinin çalındığı öğrenildi. Son olarak Merkez Mahallesi'ndeki bir kumbaranın yanına gelen atık toplayıcısı kadın, boyunun yetişmemesi üzerine bir plastik bidonun üzerine çıkarak kapağını açtığı kumbaraya ellerini uzatarak giysi ve ayakkabıları çıkardı. Beğendiklerini çek çek olarak nitelendirilen arabasına koyan, tekini bulduğu ayakkabıların diğer çiftlerini bulmak için bir süre çaba harcayan kadın yoldan geçen ve kendisini uyararak görüntüleyen bir kişiyi görünce kısa süre sonra uzaklaştı. Kadının tekini bulamadığı ayakkabıları ise kumbaranın yanında bıraktı.

(Fotoğraf)


Avcılar'da sokaktaki giysi-ayakkabı ve tekstil kumbarasındaki eşyaları çaldı
Avcılar'da sokaktaki giysi-ayakkabı ve tekstil kumbarasındaki eşyaları çaldı
Avcılar'da sokaktaki giysi-ayakkabı ve tekstil kumbarasındaki eşyaları çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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