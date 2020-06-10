Avcılar'da sokak ortasında dehşet saçan anlar...Sokak üzerinde eşini bıçakladı
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Avcılar'da sokak ortasında dehşet saçan anlar...Sokak üzerinde eşini bıçakladı

Avcılar'da sokak ortasında dehşet saçan anlar.

10.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:15

Avcılar'da sokak ortasında dehşet saçan anlar...Sokak üzerinde eşini bıçakladı

Sokak üzerinde eşini bıçakladı

İSTANBUL - Avcılar'da sokak üzerinde eşi ile tartışan bir kişi, önce eşini darp etti daha sonra ise yanında bulunan bıçak ile bıçakladı. Dehşet veren anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaralı kadın 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tahtakale Mahallesi Saygın Sokak üzerinde bugün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde P. Yıldırım ve eşi Pakize Yıldırım arasında tartışma yaşanmaya başladı. Bunun üzerine kocasından hızla kaçmaya çalışan kadın bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Gözü dönmüş adam bu esnada önce karısını darp etti daha sonra ise yanında bulunan bıçak ile bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan kadın, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

P. Yıldırım ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın karakolda ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Diğer taraftan eşinden kaçan kadının düşme anı ve daha sonra yaşanılan dehşet anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Avcılar'da sokak ortasında dehşet saçan anlar...Sokak üzerinde eşini bıçakladı

Kaynak: İHA

Manşet

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