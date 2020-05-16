Avcılar'da sokak ortasında dehşet
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Avcılar'da sokak ortasında dehşet

İstanbul Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bir kişi sokak ortasında tartıştığı eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Avcılar'da sokak ortasında dehşet
16.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:20

İstanbul Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bir kişi sokak ortasında tartıştığı eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan kadın çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi ile 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesi Talk Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Deniz B. ve eşi Öznur B. arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü sokak üzerinde tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından elinde bulunan bıçak ile eşini kovalayan gözü dönmüş adam, bir süre sonra yakaladığı eşine dehşeti yaşattı. Çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Öznur B. ağır yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yapmak istese de Deniz B. bıçak sallayarak eşine yardım edilmesine izin vermedi.

Bir süre sonra olay yerine polis ve 112 ekipleri geldi. Polis ekiplerinin gelmesi ile olay yerinden kaçan Deniz B. bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Deniz B. polis karakoluna götürülürken ağır yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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