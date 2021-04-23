AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA GECE KULÜBÜNE BASKIN

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında gece kulübünde bulunan 12 kişi yakalandı.

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında gece kulübünde bulunan 12 kişi yakalandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.00'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonra dün saat 21.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Firuzköy Bulvarı üzerinde açık olduğu belirlenen bir gece kulübüne baskın yaptı. İki ayrı kapısı bulunduğu belirlenen gece kulübünün ön kapısı geç açılırken, içeride bulunan kişilerin arka kapıdan kaçmaya çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine polisler harekete geçerek bunları engelledi. Kapılar kontrol altına alındıktan sonra içeri giren polis ekipleri içeride sadece işyeri sahibi ve oğlunun bulunduğu, kaçmaları engellenen çalışan ve müşterilerin oldukça bakımsız ve uzun süreden bu yana kullanılmayan çatı katına girerek saklandıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda bandrolsüz olduğu tespit edilen içkiler de bulundu.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na götürülen 2'si kadın 12 kişiye 1593 sayılı Umum Hıftıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 41 bin 628 TL idari para cezası kesilirken, işyeri sahibi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapılırken işyeri mühürlendi. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı