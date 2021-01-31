Avcılar'da soğukta üşüyen köpekler mağazada ısınıyor
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Avcılar'da soğukta üşüyen köpekler mağazada ısınıyor

31.01.2021 11:06 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:19
Avcılar'da soğukta üşüyen köpekler mağazada ısınıyor

AVCILAR'daki Marmara Caddesi'nde bir mağazanın çalışanları soğuk kış günlerinde dışarıda üşüyen sahipsiz köpeklere gün boyu kapılarını açık tutuyor.

AVCILAR'daki Marmara Caddesi'nde bir mağazanın çalışanları soğuk kış günlerinde dışarıda üşüyen sahipsiz köpeklere gün boyu kapılarını açık tutuyor.

Merkez Mahallesi'ndeki araç trafiğine kapalı caddede havanın soğuduğu günlerde iç giyim mağazasını kendilerine mesken eden sahipsiz köpekler, müşterilerin de ilgisini çekiyor. Girişin hemen yanında yere kıvrılarak uzanan ve burada ısınan  köpeklerle ilgili konuşan  mağazada görevli Sevcan Sevil, soğuk kış günlerinde sevimli dostların mağazanın açılışından itibaren geldiğini, sıkıldıklarında çıkıp dolaşıp geldiklerini söyledi. Sevil, müşterilerinin köpeklerden rahatsız olmadıklarını aksine, bu konuklara ilgi gösterdiklerini belirterek,  "Özellikle 'Zeytin' adını verdiğimiz köpek sevilmekten çok hoşlanıyor. Gün boyu bizimle birlikteler" dedi.

Mağazadaki bazı müşteriler sahipsiz hayvanlara başta yerel yönetimler olmak üzere her kesimin bu soğuk günlerde destek olması gerektiğini, bunlardan rahatsız olmadıklarını söylediler.


Avcılar'da soğukta üşüyen köpekler mağazada ısınıyor
Avcılar'da soğukta üşüyen köpekler mağazada ısınıyor
Avcılar'da soğukta üşüyen köpekler mağazada ısınıyor
Avcılar'da soğukta üşüyen köpekler mağazada ısınıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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