Avcılar'da sivrisinek kabusu büyüyor
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Avcılar'da sivrisinek kabusu büyüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elleri, kolları, yüzleri yara dolu.. Kabuslarının adı sivrisinek..İstanbul'da özellikle çocukların vücutlarında yara oluşmasınaneden olan sivrisinekler bir çok ilçede görünmeye başladı.

Elleri, kolları, yüzleri yara dolu.. Kabuslarının adı sivrisinek..

İstanbul'da özellikle çocukların vücutlarında yara oluşmasına

neden olan sivrisinekler bir çok ilçede görünmeye başladı..

Burası Avcılar Yeşilkent Mahallesi..

Özellikle ikindi saatinden sonra mahalleyi saran sinekler rahat nefes aldırmıyor.. Mahalle sakinleri ise ilaçlama

yapılmasını istiyor.. Kabusu yaşayan diğer bir ilçe de Sarıyer..

Ferah Evler Mahallesi sakinleri, sivrisinek sokmaları nedeniyle çocuklarında yaralar oluştuğunu söylerken yapılan ilaçlamaların yetersiz kaldığını öne sürdü..

Avcılar'da sivrisinek kabusu büyüyor
Avcılar'da sivrisinek kabusu büyüyor
Avcılar'da sivrisinek kabusu büyüyor
Avcılar'da sivrisinek kabusu büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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