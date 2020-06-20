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AVCILAR'DA SINAVA SON ANDA YETİŞTİLER

Avcılar'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kimliklerini unutan bazı öğrenciler sınava son anda yetişti.

20.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:29

Avcılar'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kimliklerini unutan bazı öğrenciler sınava son anda yetişti. Bir öğrenciye kimliğini annesi koşarak getirirken, bir başka öğrenci evde unuttuğu kimliğini taksiyle alıp geldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Saat 09.30'da başlayan birinci oturuma Avcılar Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu'nda girecek olan bazı öğrenciler kimliksiz gelince içeri alınmadı. Bir kız öğrenci görevlinin tarafından verilen telefonla annesini kimliği için annesini ararken, bir başka öğrenci de taksiyle okula gelerek sınava son anda yetişti. Annenin kimliği yetiştirebilmek için koşuşu ve öğrencilerin okul bahçesindeki telaşları kameralara yansıdı. Öte yandan bu yıl öğrenciler, sınava öğrenim gördükleri okullarda girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ise sosyal mesafeyi sağlayabilmek için yerlere ve çeşitli noktalara sosyal mesafe işaretleri ile uyarıları konuldu. Öğrenciler dışarıdan geldikleri maskeleri çıkararak bina girişinde görevliler tarafından verilen yeni maskeleri taktı. Ellerini dezenfekte ederek binaya girdi. Velilerde bahçeye alınmazken çocuklarını bina dışında bekledi.

AVCILAR'DA SINAVA SON ANDA YETİŞTİLER

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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