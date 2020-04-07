Avcılar'da silahlı soyguncular kamerada
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Avcılar, Polis, Tekel, 3. Sayfa

Avcılar'da silahlı soyguncular kamerada

Avcılar'da silahlı soyguncular kamerada Tekel bayiine silahla giren 3 soyguncu, çalışanı etkisiz hale getirdi ve bir miktar parayı çalarak kaçtı Soyguncular polis tarafından düzenlenen operasyon ile olaydan bir gün sonra yakalandı İstanbul Avcılar'da bir tekel bayisine silahla giren 3...

07.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:21
Avcılar'da silahlı soyguncular kamerada

Avcılar'da silahlı soyguncular kamerada

Tekel bayiine silahla giren 3 soyguncu, çalışanı etkisiz hale getirdi ve bir miktar parayı çalarak kaçtı

Soyguncular polis tarafından düzenlenen operasyon ile olaydan bir gün sonra yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da bir tekel bayisine silahla giren 3 soyguncu, çalışanı etkisiz hale getirdi ve bir miktar parayı çalarak kaçtı. Silahlı soygun anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde 30 Mart gecesi meydana gelen olayda, yüzleri maskeli 3 soyguncu, ellerinde silahla Uğur A.'nın işlettiği tekel bayisine girdi. Soygunculardan biri silahını doğrultarak bayideki Uğur A.'yı etkisiz hale getirdi. Diğer soyguncular tezgaha yönelerek kasada bulunan 5 bin TL ve 1 cep telefonunu gasp edip hızla olay yerinden uzaklaştılar. Soygunun ardından şoku üzerinden atan Uğur A., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soygun ile ilgili çalışma başlattı.

Araştırmalar ve elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin eşkallerini ve kaçtıkları istikameti tespit eden polis, soyguncuların olaydan sonra Kağıthane'de bir eve kaçtıklarını belirledi. Olaydan bir gün sonra 31 Mart'ta söz konusu adrese baskın düzenleyen emniyet ekipleri, yapılan operasyonda şüphelilerinden Tuncay K. ve Azat P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Tuncay K., soygunda yer alan üçüncü şüphelinin yerini itiraf etti. K., olayın diğer şüphelisi Enes K.'nin saklandıkları evde silahla kaza ile vurmak suretiyle omzundan yaraladığını söyleyerek hastanede tedavi altında olduğunu itiraf etti. Polis bunun üzerine Enes K. isimli diğer soyguncunun Şişli'de hastanede tedavi altına alındığını tespit etti. Üçüncü soyguncu hastanede gözlem altına alınırken, yakalanan Tuncay K. ve Azat P.'yi sorgulanmak üzere Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü^'ne götürüldü. Şüphelilerin yapılan sorgularında Tuncay K.'nın 10 farklı suçtan poliste kaydı olduğu, Azat P.'nin ise 6 farklı suçtan kaydı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 soyguncu 1 Nisan sabahı adliyeye sevk edildi. Tuncay K. ve Azat P., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kasten yaralama suçundan poliste suç dosyası ortaya çıkan soygunun diğer faili Enes K.'nın ise halen hastanede polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan tekel bayisinde gerçekleşen silahlı soygun anları, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Maskeli ve silahlı soyguncuların tekel bayisine girdikleri yer alan görüntülerde, soygunculardan biri iş yeri çalışanı Uğur K.'ya silah doğrultup yere diz çöktürdükten diğerleri kasaya yöneliyor. Soyguncular kasadaki paraları ve cep telefonunu aldıktan sonra dükkandan koşarak uzaklaşıyor.

Avcılar'da silahlı soyguncular kamerada

Kaynak: İHA

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Avcılar'da silahlı soyguncular kamerada
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