Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı
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Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı

AVCILAR'da bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu.

24.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:45
Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı
AVCILAR'da  bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu. Şüpheli güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek teslim edildi. 

Olay, saat 17.00 sıralarında, üniversite Mahallesi D- 100 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Silahla banka şubesine gelen bir kişi, kapı girişinde bir el ateş ederek, kasadaki parayı istedi.  Güvenlik görevlisi yerdeki kovandan silahın kurusıkı olduğunu fark ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Murat T. adlı şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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