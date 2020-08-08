AVCILAR'DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ- 2
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AVCILAR'DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ- 2

2 Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)Avcılar'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

08.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:26

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Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)

Avcılar'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Olay sabah saatlerinde Firüzköy Mahallesi Plevne Caddesi'nde bulunan inşaat malzemeleri satılan iş yerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre otomobille iş yerine gelen şüpheli S.Y., pompalı tüfekle Atilla Yılan'a ateş açtı. Yılan, açılan ateş sonucu ağır yaralanırken, şüpheli geldiği otomobille kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri saldırıya uğrayan Atilla Yılan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden Atilla Yılan'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

AVCILAR'DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ- 2

Kaynak: DHA

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