AVCILAR'DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ Avcılar'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldüFirüzköy Mahallesi Plevne Caddesi'nde sabah saatlerinde Atilla Yılan isimli kişi iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Avcılar'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Firüzköy Mahallesi Plevne Caddesi'nde sabah saatlerinde Atilla Yılan isimli kişi iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerinin duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA