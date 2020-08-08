Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü AVCILAR'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

AVCILAR'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Firüzköy Mahallesi Plevne Caddesi'nde sabah saatlerinde Atilla Yılan isimli kişi iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerinin duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA