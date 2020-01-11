Avcılar'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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Avcılar'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Avcılar'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

11.01.2020 23:51 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:52
Avcılar'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Karadut Sokak'ta yürüyen O.D, bir otomobilden inen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda bacağından yaralanan O.D, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirledikleri ve saldırıdan sonra geldikleri araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Avcılar'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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