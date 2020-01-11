: Avcılar'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

11.01.2020 23:51 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:52

Avcılar'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karadut Sokak'ta yürüyen O.D, bir otomobilden inen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda bacağından yaralanan O.D, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirledikleri ve saldırıdan sonra geldikleri araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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